Oletko testannut maustaa lihaa kuivamausteseoksilla eli rubeilla? Tämä kanalle tarkoitettu mausteseos toimii takuuvarmasti.
Kuivamarinoiminen erilaisilla rub-mausteseoksilla on ollut trendikästä jo useamman vuoden ajan. Kuivamarinadilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti kuivista aineksista valmistettua mausteseosta, joka hierotaan lihan pintaan ennen kypsennystä.
Ruotsalaislehti Aftonblandetin ruokasivuilla vinkataan helppo mausteseos, joka saa grillatun broilerin maistumaan entistäkin paremmalta.
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Mausteseos kanalle
Ainekset:
600–800 g broilerin rintafileitä tai reisiä
Mausteseos kanalle:
1 rkl suolaa
1 rkl vastajauhettua mustapippuria
2 rkl kuivattua rakuunaa
2 rkl kuivattua timjamia
1 rkl savupaprikajauhetta
4 rkl tavallista paprikajauhetta