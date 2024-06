Tiesitkö? Tämä yksityiskohta paljastaa laadukkaan lihan kaupassa

Halpa vs. kallis -sarjan kesäisellä erikoiskaudella reissataan perinneherkkujen perässä! Sarjasta tutut maistelijat Fanni ja Petra perehtyvät maakuntien monenlaisiin antimiin.

Superkallista lihaa

Mitä marmoroitunut liha oikeastaan on?

Marmorointi paljastaa laadukkaan lihan

Atrian mukaan marmoriliha on erityisen laadukasta lihaa, jonka pinnalla olevan valkoisen marmorikuvion rasva sulaa kypsennettäessä ja antaa lisää makua.

Voisi kuvitella, että rasvainen liha on halvempaa ja huonompaa, mutta näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole. Mitä marmoroituneempaa liha on, sitä enemmän siinä on rasvaa, ja tämä vaikuttaa niin pihvin mureuteen, mehevyyteen kuin makuunkin