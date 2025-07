Laihialla tehdään kaljasta velliä: "Kuka on tämänkin keksinyt?"

Halpa vs. kallis: Makumatkalla -sarjassa vierailtiin Laihialla ja maisteltiin kummallisen kuuloista kaljavelliä.

Halpa vs. kallis -sarjan kesäisellä erikoiskaudella reissataan jälleen perinneherkkujen perässä! Sarjasta tutut maistelijat Fanni ja Petra perehtyvät tällä kertaa läntisen Suomen monenlaisiin antimiin.

Halpa vs. kallis: Makumatkalla -sarjan näet Huomenta Suomessa ja MTV Katsomossa

Kaljavelliä Laihialla

Makumatkan toisessa jaksossa reissattiin Laihialle ja selvitettiin, mitä on paikallisherkku nimeltään kaljavelli. Kaljavelli on perinneruoka, jota on syöty ainakin ennen vanhaan joulupöydässäkin. Nykyään sillä on tärkeä rooli muun muassa Laihian Maltaan elojuhlissa.

– Suomesta löytyy mitä erikoisempia perinneherkkuja. Kuka on tämänkin keksinyt, että hei tehdään tästä kotikaljasta tällainen velli? Halpa vs. kallis -kaksikko pohti kaljavellin äärellä.

Mitä kaljavelli oikeistaan on, ja miltä se maistuu? Katso videolta Halpa vs. kallis: Makumatkalla -jakso.