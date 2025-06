Tiesithän? Raparperissa piilee riski: "Ei saa laittaa ruokaan"

Raparperi on ehdoton kesäherkku, mutta aivan kaikkea osia siitä ei kannata keittiössä hyödyntää.

Kotimaisen raparperin sesonki on alkukesästä parhaimmillaan. Tämä suomalaisten rakastama pihamaan herkku sopii monenlaiseen ruoanlaittoon ja leivontaan.

Raparperia voi suolaisissa ruoissa yhdistää esimerkiksi pekonin kanssa. Makea klassikko on sen sijaan taivaallisen hyvä raparperipiirakka.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n kehityspäällikkö Marita Suontausta antoi viikonloppuna Huomenta Suomessa vinkkejä niin raparperin kasvatukseen kuin sen hyödyntämiseen liittyen. Suontaustan mukaan raparperin saa kasvamaan lähes missä vaan, jopa ruukussa parvekkeella.

Raparperin lehdet ovat myrkyllisiä

Kun raparperia käyttää ruoanlaitossa, tulisi aina muistaa yksi asia sen lehtiin liittyen. Monet käyttävät upeita raparperin lehtiä esimerkiksi ruoan katelautaina.

– Se on ihan ok, mutta sitä ei saa laittaa ruokaan! Lehti on kuitenkin hieman myrkyllinen, joten ruoan ei pitäisi olla suoraan kosketuksessa siihen, Suontausta muistutti.

Satokausikalenterin sivuilla kerrotaan raparperin lehtien sisältävän runsaasti antrakinonia ja liukoista oksaalihappoa, minkä vuoksi ne eivät sovi ihmisten eivätkä eläinten ravinnoksi.