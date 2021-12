Terveellinen pikaruoka, jota kannattaa nyt syödä: "Pannulla ei tarvitse montaa minuuttia per puoli"

"Pannulla ohut kalafilee ei tarvitse montaa minuuttia per puoli"

– Pannulla ohut kalafilee ei tarvitse montaa minuuttia per puoli. Keittoon kalapalat kannattaa laittaa aivan viimeiseksi, ja uunissa kalaa täytyy harvoin pitää yli puoli tuntia. Vielä nopeammalla pääsee käyttämällä erilaisia puolivalmisteita kuten kalapihvejä tai -puikkoja, ja savukala vasta pikaruokaa onkin: se on valmista sellaisenaan herkuteltavaksi.

Myös terveyshyötyjä

Kala on paitsi maistuvaa ruokaa, sen syömisestä on myös todellista hyötyä. Valmistusnopeutensa lisäksi kala sopii myös terveellisyytensä puolesta sydäntalven ruoaksi. Auringon kautta saatava D-vitamiini on nyt tiukilla, mutta kalassa sitä on runsaasti, muistutetaan Pro Kala ry:n tiedotteessa.