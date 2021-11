Teetkö näin, kun valmistat kastiketta? Jokaisen kotikokin olisi osattava!

Tiesitkö, että Klassisessa ranskalaisessa keittiössä on yhteensä viisi peruskastiketta? Suurin osa muista kastikkeista valmistetaan näiden pohjalta. Monen hyvän kastikkeen onnistunut lopputulos vaatii roux-kastikepohjan tekemistä. Ilman sitä kastike ei suurustu oikealla tavalla.

Mikä ihmeen roux?

Roux kuulostaa ehkä sanana vaikealta, mutta kyseessä on kaikessa yksinkertaisuudessaan jauho-rasvaseos. Voin ja jauhojen oikeanlainen sekoitus ja kypsentäminen muodostavat kastikkeelle suurusteen. Roux-suurusteesta on olemassa kolme erilaista variaatiota. Niiden käyttö riippuu siitä, millaista kastiketta olet tekemättä.

Roux-pohjaa voidaan käyttää paitsi kastikkeiden ja keittojen suurustamiseen, myös erilaisten pataruokien maun parantamiseen. Voin ja jauhojen suhde on aina sama roux-suurustetta tehdessä.

Mitä kauemmin kypsennettyä ja tummepaa roux on, sitä vähemmän se suurustaa. Vaalea roux on siis paras suuruste. Tummanruskea roux on sen sijaan hieman maukkaampi ja sitä kannattaa käyttää esimerkiksi lihakastikkeissa ja -padoissa.