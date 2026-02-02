Näin teet erityisen hyvää kalakeittoa lämminsavukirjolohesta.

Chef Wallinina tunnettu somekokki Kalle Wallin vinkkaa muutamia kikkoja, joilla perinteisestä kalakeitosta saa astetta parempaa.

Kallen "kaikkien aikojen parhaan kalakeiton" salaisuus piilee muun muassa kasvisten valmistustavassa.

– Paahdetut juurekset ovat se juttu, Kalle vinkkaa MTV Uutisille.

Kansallista kalakeittopäivää vietetään tänä vuonna tiistaina 3.2. Pro Kala ry:n lanseeraaman päivän tavoitteena on saada soppakattilat porisemaan ympäri Suomen.

Pilkottuja perunoita ja porkkanoita paahdetaan siis uunissa ennen kuin ne lisätään sopan joukkoon.

Keitto viimeistellään palalla lämminsavukirjolohta. Chef Wallinin mukaan kuuman liemen ja viileän kalan yhdistelmä aateloi sopasta täydellinen.

Kaikkien aikojen paras kalakeitto

– Tämä on takuuvarma ohje, Chef Wallin lupaa.

n. 1 kg lämminsavukirjolohta

1 kg perunoita

500 g porkkanoita

1 sipuli

2 dl kuivaa valkoviiniä

1 sitruunan kuori

1 l kalalientä

2 dl kuohukermaa

1 ruukku tilliä

10 maustepippuria

2 laakerinlehteä

1 tl suolaa

1 tl mustapippuria

1 rkl voita

1. Pilko perunat ja porkkanat sopiviksi suupaloiksi. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Paahda 220-asteisessa uunissa noin 30 minuuttia, kunnes ovat kypsiä.

2. Lisää kattilaan savukalan nahka ja freesaile hetki (kuumenna pannulla rasvassa miedolla lämmöllä)

3. Lisää joukkoon valkoviini, raastettu sitruunan kuori, maustepippurit, laakerinlehdet ja kalaliemi. Anna poreilla hiljalleen 15 minuuttia.

4. Lisää toiseen kattilaan voi ja kuullota sipuli. Siivilöi liemi joukkoon ja lisää kerma sekä tilli. Tarkasta suola.

5. Annostele lautasen pohjalle paahdetut perunat ja porkkanat. Asettele päälle lämminsavulohi pala ja viimeistele kuumalla liemellä. Koristele parilla tillin oksalla.

