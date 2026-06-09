Burgerifanit äänestivät Suomen parhaan hampurilaisravintolan vuosimallia 2026.
Suomen paras hampurilaisravintola 2026 -äänestyksen on voittanut Bursalad. Kyseessä on 14-paikkainen hampurilaisravintola Hyvinkäällä.
Toiseksi sijoittui aiemmin äänestyksen kahdesti voittanut Grill Room Hankasalmi ja kolmanneksi tuli niin ikään aiempi ykkönen The Van – Street Food Factory Kotkasta.
Voittajaravintola Bursaladin yksi myydyimmistä hampurilaisista on Kulotus-burgeri.Burger Lovers Finland
Tänä vuonna Burger Lovers Finland -yhteisön ja McCainin järjestämässä äänestyksessä annettiin ennätykselliset 21 786 hyväksyttyä ääntä. Äänestyksessä oli mukana yli 300 burgeriravintolaa eri puolilta Suomea.
Suomen parhaat hampurilaisravintolat 2026:
Bursalad, Hyvinkää
Grill Room, Hankasalmi
The Van – Street Food Factory, Kotka
Hiidenveden Grilli, Lohja
Fisuburger, Kangasniemi
Harri's Food Factory, Varkaus
JJ's BBQ, Salo
Street Boys, Kouvola
Box Cafe & Grill, Sipoo
2 Kundia Burgers & Fries, Rauma
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Pienen tönön voitokkaat burgerit
Bursaladissa on vain 14 asiakaspaikkaa.Burger Lovers Finland
Voittajaravintola Bursaladia pyörittää Hyvinkäällä Laura Mäkinen yhdessä miehensä Pekka Mäkisen kanssa.
– Olo on kiitollinen ja onnellinen. Ilosta on myös itketty. Onhan tämä niin uskomatonta. Kiitos kuuluu meidän parhaalle henkilökunnalle ja aivan ihanille asiakkaillemme, Laura Mäkinen iloitsee tiedotteessa.
Pekka Mäkinen kuvailee Bursaladin olevan vain pieni tönö, josta tulee maultaan iso burgeri.
Bursaladin yrittäjät Pekka ja Laura Mäkinen.Burger Lovers Finland
– Jo viime vuoden kakkossija tuntui meille voitolta, joten katsotaan mitä tästä vielä seuraa. Nyt juuri emme mieti laajentamista, vaan teemme kaikkemme palvellaksemme asiakkaitamme nykyisissä puitteissa. Katsotaan sitten ajan kanssa, miten tilanne kehittyy.
Burgeriravintola tunnetaan ylisuurista smash-pihveistään, itse tehdyistä kastikkeistaan ja makeahkosta burgersämpylästä, jonka ympärille annosten makumaailma on rakennettu.
Pohjoismaiden suurin hampurilaisfestivaali Burger Lovers Festival käynnistyy Helsingin Rautatientorilla keskiviikkona 10. kesäkuuta. Mukana on kymmenen Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksen TOP20-ravintolaa.
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10:57Videolla haastattelussa Grill Roomin yrittäjä Joni Laitila sekä Burger Lovers Finland -ruokayhteisön Antti Suikkari.