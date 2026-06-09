Julkaistu 27 minuuttia sitten

Burgerikokilla on yksi tiukka sääntö hampurilaisen syöntiin: "Ehdottomasti ei!"

Pienen tönön voitokkaat burgerit

Voittajaravintola Bursaladia pyörittää Hyvinkäällä Laura Mäkinen yhdessä miehensä Pekka Mäkisen kanssa.

– Olo on kiitollinen ja onnellinen. Ilosta on myös itketty. Onhan tämä niin uskomatonta. Kiitos kuuluu meidän parhaalle henkilökunnalle ja aivan ihanille asiakkaillemme, Laura Mäkinen iloitsee tiedotteessa.

– Jo viime vuoden kakkossija tuntui meille voitolta, joten katsotaan mitä tästä vielä seuraa. Nyt juuri emme mieti laajentamista, vaan teemme kaikkemme palvellaksemme asiakkaitamme nykyisissä puitteissa. Katsotaan sitten ajan kanssa, miten tilanne kehittyy.