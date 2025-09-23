Suomalaiset ovat jälleen äänestäneet ja valinneet maamme parhaan lounasravintolan.

Yli 91 500 suomalaista äänesti valtakunnallisessa Edenderin järjestämässä Suomen paras lounas -äänestyksessä. Nyt tulokset ovat julki, ja Suomen paras lounas löytyy jo toista vuotta peräkkäin Lapinlahdelta, Neste Matin ja Liisan Asemalta.

Kysessä on historian ensimmäinen ravintola, jonka lounas on arvostettu kahtena vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi.

Matin ja Liisan Aseman yrittäjä Jouni Majala kertoo tiedotteessa perheen omistaneen aseman vuodesta 1990, ja viimeiset 12 kuukautta ovat olleet koko paikan historian vilkkaimmat.

– Se on hämmästyttävää. Ennen voittoa meillä oli huolta tulevaisuudesta, koska oli tiedossa, että joudumme lopettamaan polttoainemyynnin. Kun bensa-asema joutuu lopettamaan bensan myynnin, se on vakava paikka, Majala sanoo.

Suosikkien joukossa ei yhtäkään ravintolaa Helsingistä

Toiseksi parhaaksi lounasravintolaksi ylsi mikkeliläinen Ramin Konditoria ja kolmanneksi Grillikahvila Meriportti Taivassalosta.

Suomen paras lounas -kilpailun järjestää vuosittain työsuhde-etujen tarjoaja Edenred. Valinnan tekivät avoimessa verkkoäänestyksessä äänestäneet 91 542 suomalaista ja ääniä sai 5 554 eri ravintolaa. Kilpailu käytiin aikavälillä 1.–21.9.2025. Kilpailun suojelijana toimii juontaja ja ruokakirjailija Vappu Pimiä.

Maan 10 parhaan lounasravintolan joukossa ei tällä kertaa yhtäkään ravintolaa Helsingistä. Viime vuosina maan suurimmasta kaupungista on 10 parhaan lounaan joukossa ollut vähintään yksi ravintola.

Suomen 10 parasta lounasravintolaa vuonna 2025

1. Neste Matin ja Liisan Asema, Lapinlahti

2. Rami Visulahti (Ramin Konditoria Kahvila Oy), Mikkeli

3. Grillikahvila Meriportti, Taivassalo

4. Bistro Liekki Talvikkitie, Vantaa

5. Ravintola Puumalan Poiju, Puumala

6. Mäntypirtti, Parkano

7. Bistro Well, Lahti

8. Täffä Lunch, Espoo

9. Frantsilan Kehäkukka, Hämeenkyrö

10. Lempilounas Oy, Turku

