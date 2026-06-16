Dirty soda -juomia tehdään yhdistämällä muun muassa virvoitusjuomaa makusiirappien ja kerman kanssa.

Dirty soda -juomia tehdään yhdistämällä muun muassa virvoitusjuomaa makusiirappien ja kerman kanssa. Shutterstock

Julkaistu 16.06.2026 16:45

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Dirty soda on alun perin Yhdysvalloista lähtöisin oleva juoma, jossa tavallisen virvoitusjuoman joukkoon lisätään esimerkiksi makusiirappeja, kermaa, kookoskermaa, hedelmämehua tai muita makulisukkeita. Lopputuloksena saadaan makea, kermainen ja usein jälkiruokamainen juoma.

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Pehmisjuomissa käytetään muun muassa energiajuomia. Jos video ei näy, katso se täältä .

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– Olemme itsekin testanneet tuotteen toimivuutta erilaisten juomien, kuten kahvin, teen tai limun, kanssa, ja se tuo kaikkiin juomiin miellyttävää suutuntua, makeutta ja vaniljaisuutta.