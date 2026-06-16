Sosiaalisen median iso juomailmiö on rantautunut myös Suomeen.
Erilaiset kermaiset juomasekoitukset villitsevät nyt sosiaalisessa mediassa.
Yhdeksi isoksi ilmiöksi on noussut niin sanottu dirty soda.
Lue myös: Testasimme hämmentävät uutuuslonkerot: "Nyt on jännät maut"
Mikä on dirty soda?
Dirty soda on alun perin Yhdysvalloista lähtöisin oleva juoma, jossa tavallisen virvoitusjuoman joukkoon lisätään esimerkiksi makusiirappeja, kermaa, kookoskermaa, hedelmämehua tai muita makulisukkeita. Lopputuloksena saadaan makea, kermainen ja usein jälkiruokamainen juoma.
Jos video ei näy, katso se täältä.
Dirty soda -juomissa voidaan yhdistellä esimerkiksi kolajuomaa, kermaa, kookossiirappia ja limeä.
Ilmiön myötä kermaisia juomia on alettu sekoitella myös muun muassa energiajuomista sekä kahvista.
Jos video ei näy, katso se täältä.