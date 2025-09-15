Joulu on jo ovella! Näin säästät pitkän pennin makeisostoksilla.

Maanantai 15.9. on monelle aivan tavallinen päivä, mutta niin sanotuille jouluttajille se ei sitä todellakaan ole. Tänään on nimittäin tasan 100 päivää jouluun! Tätä ilon ja onnen päivää on vietetty erilaisin somepostauksin ja meemein ainakin Facebookin jouluryhmissä.

Nyt onkin hyvä hetki laittaa suut makeaksi erilaisilla joulukonvehdeilla ja -makeisilla.

Tiesitkö, että yksinkertaisella kikalla saattaisit saada osan lempiherkuistasi jopa yli puolet halvemmalla?

Katso videolta, miten joulun makeisostoksilla voi säästää.