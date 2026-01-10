Tunnettu kokki kertoo, miten ravintola-annoksia suunnitellaan, ja mitä ajatuksia lihakeskustelu herättää.

Huomenta Suomessa keskusteltiin perjantaina ravintolaruoasta ja ruokalajien sunnittelusta. Televisiostakin tutun kokki ja ravintolayrittäjä Teemu Laurellin mukaan ruokien suunnittelu lähtee siitä, että asiakkaille halutaan tuottaa elämyksiä sekä laadukasta ja yllätyksellistä ruokaa.

– Ja sitten meidän pitää ottaa sesonkiajattelu mukaan, ja se, että meillä olisi kotimaisia, laadukkaita, lähellä tuotettuja raaka‑aineita.

Helsinkiläinen Michelin-ravintola Olo ilmoitti taannoin jättävänsä ruokalistoiltaan pois punaisen lihan. Lihaa saa kuitenkin ravintolassa edelleen maksullisina lisäannoksina. Asia tuli ilmi Avec Median haastattelussa. Ravintolan päätös jakoi somekansan mielipiteet, ja keittiömestari Mikko Pakola sai rajuakin henkilökohtaista palautetta lihapäätöksen johdosta.