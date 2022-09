Taas lähti töpseli irti marketissa sähkön säästön nimissä – nyt kohteina K-18-tuotteet

Haminan mukaan hänen Vuosaaren liikkeessään on lisäksi vähennetty valaistusta ja tarkastettu kylmähyllyjen lämpötila ”mahdollisimman optimaaliseksi”.

– Vastaan ei ole tullut yhtään ikävämpää palautetta. Kun katsoo omaa henkilökohtaista sähkölaskuaan ja sitä, millaisia sähkösopimuksia tällä hetkellä tarjotaan, jokainen ihminen kyllä ymmärtää, mistä on kyse. Ja koska meillä on myös myymälätila kohtaisen viileä – isoista kylmäkoneista tulee melko lailla viileää ilmaa myymälään – se pitää juomatkin kohtuullisen viileinä varsikin talvella.

– Eivätkä ihmiset talvella hae kylmää juomaa; kesällä se on enemmän ”on to go”, eli otetaan mukaan ja avataan melkein saman tien kuin on maksettu.