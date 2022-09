Saako kerrostalossa pestä pyykkiä yöllä?

Moni suomalainen on keksinyt, että pyykinpesukonetta ja kuivausrumpua kannattaa käyttää yöllä. Useissa sopimuksissa sähkö on yöllä halvempaa kuin päivällä.

Jos pyykinpesukoneessa on ajastin, voi pesuohjelman käynnistämisen ajoittaa vaikka aamuyön tunteihin. Kerrostaloissa yöaikainen touhuaminen synnyttää kuitenkin riitoja naapureiden välillä.

Onko pyykinpesu öisin sallittua?

Nykyisin vahvoilla on kuitenkin pyykkikonetta käyttävä asukas.

– Entisaikaan yöllistä pyykinpesua oltaisiin pidetty järjestyssääntöjen vastaisena ja paheksuttu runsain mitoin. Nyt on menty liberaalimpaan suuntaan, sanoo Haltia.

Syitä on kaksi. Nykyisen käsityksen mukaan huoneistoissa saa tehdä normaaliin elämään kuuluvia asioita ympäri vuorokauden. Lisäksi nykyiset pesukoneet ovat aiempaan hiljaisempia ja niissä on hyvin hiljaisia ohjelmia.

Tarkkana desibelien kanssa

Yöllinen metelöinti on kielletty asuinterveysasetuksessa.

Normaalin pyykinpesukoneen melutaso on linkousvaiheessa yli 70 desibeliä ja kuivausrummun melutaso yli 60 desibeliä.

– Jos ääni ei ole poikkeuksellisen kova ja johtuu normaalista elämisestä, mutta kuuluu viereiseen asuntoon niin, että asumisterveysasetuksen raja-arvot ylittyvät, on se taloyhtiön vastuulla.

Äänieristävyys voi olla heikolla tasolla

Haltian mukaan varsinkin vanhemmassa rakennuskannassa on paljon taloja, joissa äänieristävyys on heikolla tasolla.

– Eristys on voinut olla alunperinkin huonoa, eristeet ovat voineet painua kasaan tai muutostöiden yhteydessä äänieristys on heikentynyt. Jos ongelmia esiintyy, taloyhtiö on lähtökohtaisesti velvollinen korjaaman tilanteen asetuksen mukaiselle tasolle.