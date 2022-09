Tohtiiko tänä syksynä ripustaa koristevaloja? Näin lasket, paljonko valosarjat kuluttavat sähköä

Esimerkki: Pölynimurin teho on 1200 W ja sähkönhinta on 0,50 €/kWh.

Jos tiedät, paljonko laitteessasi on tehoja ja mitä sähkösi maksaa, pystyt laskemaan laitteen kulutuksen kilowattitunteina sekä euromääräisesti.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva kehottaa valitsemaan uusia koriste- ja jouluvaloja valitessa led-valot, sillä niiden sähkönkulutus on vähäisempää kuin perinteisissä valosarjoissa.

Miten selvittää valosarjan kulutus?

Motivan mukaan useimpien led-valosarjojen teho on noin 0,5–6 wattia ja paketeissa teho ilmoitetaan nimenomaan watteina lamppua kohti. Esimerkiksi 80 lampun valosarjan teho saatetaan ilmoittaa 80 x 0,06W. Usein lamppujen määrä kertookin koko sarjan tehosta.

Alla oleva Motivan taulukko havainnollistaa, kuinka paljon erikokoisten ja laatuisten valosarjojen päällä pitäminen tulee maksamaan jos sähkön hinta on 0,20 €/kWh tai jos sähkönhinta on 0,50 €/kWh. Lisäksi taulukko erottelee, kuinka suuri hintaero on, jos valoja pitää päällä vuorokauden ympäri tai jos ne ajastaa olemaan päällä vain kahdeksan tuntia vuorokaudessa.