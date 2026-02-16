Ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäen peruna-lohilaatikko valmistuu todella helposti – edes perunoita ei tarvitse kuoria!

Helmikuussa vietettiin jälleen kerran kansallista perunaviikkoa. Sen kunniaksi Huomenta Suomessa otettiin käsittelyyn peruna, perunan hyödyt sekä sen monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Ruokatoimittaja ja peruna-keittokirjailija Sanna Mansikkamäki demonstroi suorassa lähetyksessä, miten perunasta saa tehtyä helposti herkullisen arkiruoan.

– Tehdään hyvin perinteinen peruna-lohilaatikko. Tärkein tässä on, että käytämme perunan kuorineen. Perunoita ei todellakaan tarvitse kuoria tätä ruokaa varten.

Yhdessä astiassa ilman ylimääräistä sotkua

Helppo peruna-lohilaatikko valmistuu yhdessä vuoassa.MTV

Hyvin pestyt ja viipaloidut perunat ladotaan vuokaan kotimaisen kirjolohen kera, ja laatikon sekaan lorautetaan muun muassa kermaa ja valkoviiniä.

Helppo laatikkoruoka valmistuu yhdessä astiassa, eikä keittiöön synny ylimääräistä sotkua.

– Nyt, kun on alkanut osassa Suomea hiihtolomat tällä viikolla, niin ajattelin, että tämä on sellainen ruoka, mitä voi tehdä vaikka isolle porukalle jossain mökillä.