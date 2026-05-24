Helppo munakasruoka sopii monelle eri aterialle!
Valtakunnallista sydänviikkoa 2026 vietetään 17.–24.5. Hyvinvointia lounaasta -teemalla.
Huomenta Suomessa keskusteltiin torstaina, millaisia ruokavalintoja kannattaa tehdä sydänterveyttä edistääkseen.
Asiantuntijat toivat myös mukanaan ruokaohjeet, joita suosittelevat suomalaisten sydänterveellisempään arkeen.
Sydänliiton ruokakasvatuksen ja -palveluiden asiantuntija Mari Olli vinkkasi ohjeen terveellisempään versioon suositusta Marry me -kanakastikkeesta.
Lue myös: Puolen tunnin kanakastike on jättihitti – näin teet siitä terveellisemmän!
Helppo uunimunakas: "Onnistuu varmasti!"
Compass Group Finlandin johtava ravitsemusasiantuntija Kirsi-Maria Hoikka toi sen sijaan mukaan vinkin suoraan omasta arjestaan.
– Uunimunakas toimii millä tahansa päivän aterialla. Ollaan omassa perhessä syöty viimeksi vähän ruokaisampana iltapalana, Hoikka kertoo.
Ravitsemusasiantuntijan mukaan uunimunakkaaseen voi laittaa mitä tahansa kasviksia, mitä kaapista löytyy.
– Se on tosi helppo valmistaa ja onnistuu varmasti!