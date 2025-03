Suosikkiolut loppui baareista

Irlantilainen stout-tyyppinen olut Guinness on nyt niin suosittua koko Euroopassa, että sen saatavuudessa on haasteita.

Suomalaisbaareissakin on nyt yllättäen pulaa Guinness-oluesta. Vuodesta 1759 valmistetun irlantilaisen oluen kysyntä on ylittänyt tarjonnan ja juoma on päässyt loppumaan ravintoloissa ja baareissa. MTV Uutisille on raportoitu oluen loppumisesta muun muassa tamperelais- ja helsinkiläisbaareissa.

Paksusta vaahdostaan tunnettu olut nousi viime vuoden loppupuolella suosituksi erityisesti nuorempien kuluttajien joukossa.

– Splitting the G -trendi buumaa tällä hetkellä koko Euroopan laajuisesti. Sellaisetkin ihmiset kokeilevat nyt juomaa, jotka eivät aiemmin ole sitä juoneet, kertoo juomaa maahantuovan Hartwallin oluiden kategoriamarkkinointijohtaja Heikki Savolainen MTV Uutisille.

Mikä ihmeen Split the G? Split the G tai Splitting the G on sosiaalisessa mediassa suosituksi noussut haaste, jossa Guinness-olutta yritetään juoda lasista yhdellä siemauksella niin, että oluen ja vaahdon välinen raja jää tarkalleen Guinness-lasin G-merkin puoliväliin.

Lue myös: Jauheliha loppui kaupoista

Kuorma tulee ja kuorma menee

Savolaisen mukaan tummien oluiden suosio korostuu muutenkin erityisesti talviaikaan. Vaikka Guinness-oluen tilausmääriä on lisätty, olutta ei ole Suomeen saatu nijin paljon kuin sitä menisi.

Suomeen on Savolaisen mukaan juuri saapunut uusi kuorma, mutta sen jakelua täytyy säännöstellä.

– Nyt on niin paljon intoa päällä, että täytyy varmistaa, että riittää sopivasti kaikkiin paikkoihin tuotetta.

Guinness-olut tunnetaan paksusta vaahdostaan.MTV

Päivittäistavarakaupoista olut ei ole päässyt vielä loppumaan. Somebuumissa onkin enemmän kyse baarielämyksestä, mikä selittää tuotteen suosion kasvun nimenomaan ravintoloissa.

– Guinnesilla ovat pahoillaan, että eivät saa juomaa niin paljon tehtyä kuin sitä nyt menisi. Mutta kyse ei ole tosiaan vain Suomesta, Savolainen sanoo ja jatkaa vielä:

– Saamme kyllä olutta, mutta sitä menee rutkasti enemmän kuin normaalisti. Ihan ennätysluvut on menekissä.

Savolaiinen kertoo, että Guinnessia on Hartwallin toimitusten mukaan myyty alkuvuoden aikana ravintoloissa jopa 45 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

– Vaikka valitettavasti tuote on ollut poikki ravintoloissa ja myynnit olisivat varmasti olleet vielä isompia.

Omalaatuinen vaahto

Guinnessissa ei käytetä hiilidioksidia, kuten monissa muissa oluissa, vaan typpeä. Typpi saa aikaan oluen päälle muodostuvan pehmeän vaahdon.

Kaupoissa myytävä Guinness-tölkki kätkee sisälleen typpikapselin, joka sai aikoinaan arvostetun keksintöpalkinnon itse Englannin kuningattarelta.

Katso myös: Jere testasi "kaljanjuontipiireistä" tutun pullokikan

1:13

Tiesitkö, että pullot saa tyhjennettyä nesteestä huomattavasti nopeammin yhdellä kikalla?