Alko julkaisi vuoden 2025 myyntitilastonsa.

Alko julkaisi keskviikkona viime vuoden myyntitilastonsa. Myydyimpien tuotemerkkien listalla keikkuvat tutut tuotteet.

Vuonna 2025 Alkosta ostettiin 65,6 miljoonaa litraa juomia, mikä oli 7,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Panimotuotteiden myynti nousi 5,9 prosenttia ja alkoholittomien 38,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2024. Viinien myyntilitrat laskivat 10,3 prosenttia ja väkevien 8,9 prosenttia.

Viinat hallitsevat kärkikolmikossa

Leijona Viinan suosio ei näytä horjuvan.Alko

Litramääriltään myydyimmäksi tuotteeksi 2025 ylsi jälleen kerran Leijona Viina. Alkon kolme myydyintä tuotetta on viinaa, kuten aikaisempinakin vuosina.

Neljänneksi myydyimmäksi tuotteeksi nousi edellisen vuoden lailla punaviini 2u Duas Uvas ja viidenneksi valkoviini Gato Negro Sauvignon Blanc.

Kärkijuomat ovat siis pysyneet lähestulkoon samoina – vain loppupään järjestys on hieman vaihdellut top 20 -listalla.

Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo tiedotteessa, että kolmen myydyimmän väkevän juoman kokonaisosuus väkevien litramyynnistä oli 27 prosenttia.

– Kymmenen myydyintä väkevää muodostavat koko tuoteryhmän myynnistä noin 50 prosenttia, eli myynti keskittyy vahvasti muutamalle tuotteelle. Kokonaislitramyynnistämme 60 prosenttia on viinejä – joita valikoimassa vuoden aikana oli lukumääräisesti noin 8 300 – panimotuotteita 11 prosenttia ja alkoholittomia prosentti.

Alkon myydyimmät tuotteet 2025:

Sijoitus Tuotemerkki Myynti - litrat 1 Leijona Viina 2 069 178 2 Koskenkorva Viina 1 542 455 3 Suomi Viina 1 520 133 4 2u Duas Uvas 929 100 5 Gato Negro Sauvignon Blanc 845 605 6 Tapio Viina 827 456 7 Olvi Tulpapukki 551 489 8 Jaloviina * 524 830 9 Koskenkorva Viina 30% 476 899 10 Quinta das Setencostas 469 130 11 Pearly Bay Dry White 453 277 12

