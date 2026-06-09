Ruokakaupat ovat pullollaan erilaisia makkaravaihtoehtoja grillattavaksi. Suomalaisille tuttu makkara on Kabanossi, mutta tiedätkö mitä kabanossi oikeasti on?
Suomalaiset rakastavat grillimakkaraa, vaikka viime vuosina sen haastajiksi kesän grilliruokasuosikkeina ovatkin nousseet erilaiset kanatuotteet.
Grillimakkaroita löytyy ruokakaupoista moneen makuun – niin perinteisinä versioina kuin maustettuina erikoisuuksina.
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Kabanossi vai kabanossi?
Puolalainen kabanossi eli kabanos on kuivattua kestomakkaraa.Shutterstock
Yksi tunnetuimmista grillimakkarabrändeistä lienee HK:n Kabanossi, joka täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Kabanossi on kuitenkin myös puolalainen makkaratyyppi, jolla ei ole mitään tekemistä suomalaisen Kabanossin kanssa.
Taste Atlas -ruokasivuston mukaan kabanossi on alun perin puolalainen makkara, joka tunnetaan korkeasta lihapitoisuudestaan ja voimakkaasta maustaan. Kabanossit valmistetaan perinteisesti sianlihasta. Saatavilla voi olla myös kana-, kalkkuna- ja riistaversioita.