Suomen Lidliin tulee jotain aivan uutta

Kauppaketju Lidl tiedottaa järjestävänsä ensimmäistä kertaa ikinä Ruotsi-viikot.

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu Ruotsin Lidl-myymälöissä suosituista Suomi-viikoista. Nyt Lidl kuitenkin tuo ensimmäistä kertaa Ruotsi-viikot Suomeen, kauppaketjusta tiedotetaan.

Lidl tunnetaan viikoittain vaihtuvista maateemoistaan, jolloin myymälöihin tulee satsi eri ruokakulttuurien tuotteita eräluontoisesti. Lidlin mukaan suomalaisten suosikkeja ovat aiemmin olleet Aasian, Italian ja Kreikan viikot. Ensimmäistä kertaa vietettävistä Ruotsi-viikoista odotetaan nyt kovaa haastajaa suosikeille.

Janssoninkiusausta, mustikkajäätelöä ja ruotsalaisia makeisia

Lidliin tulee muun muassa ruotsalaisia makeisia ja sahramipullaa.Lidl

Torstaina 27.2. alkavilla Ruotsi-viikoilla myyntiin on tulossa muun muassa janssoninkiusausta, mätikastiketta, näkkileipää, hedelmäkala-karkkeja, mustikkajäätelöä, kaakao-kaurapalloja ja kardemummakorppuja.

– On jopa vähän yllättävää, että vietämme vasta nyt ensimmäisiä Ruotsi-viikkoja. Suomalaisten toiseksi suosituin matkustuskohde ulkomailla on Ruotsi, ja monilla suomalaisilla on ruotsinmatkoiltaan herkullisia makumuistoja, kertoo Lidlin kampanjoinnin ja markkinoinnin johtaja Meri Aalto tiedotteessa.

Ruotsi-viikon tuotteet on valmistettu Ruotsissa ja niitä tulee myyntiin noin kolmenkymmenen eri tuotteen satsi. Lidlin mukaan kyseessä on kokonaan uusi maateema, joka tulee nyt ensi kertaa myyntiin Suomen lisäksi myös Tanskassa ja Isossa-Britanniassa.

Suomi-vikot ovat sen sijaan muodostuneet Ruotsissa vuosien varrella ilmiöksi. Silloin ruotsalaisille myydään muun muassa suomalaisia makkaroita, vispipuuroa, kaalikääryleitä, riisipiirakoita ja makeisia.

Ikeassa oma herkkutori Ruotsi-ruoille

Ruotsalaiset lihapullat ovat tunnettu tuote Ikea-myymälöissä.Shutterstock

Lidl ei suinkaan ole ainoa, joka myy Suomessa ruotsalaisia perinneherkkuja. Huonekalujätti Ikeasta löytyy oma herkkukauppansa, josta asiakkaat voivat ostaa naapurimaamme hittituotteita.

Suosittuja tuotteita Ikean Herkkutorilla ovat muun muassa erilaiset ruotsalaiset leivonnaiset, kuten prinsessakakku, kookos-kaakaopallot ja punssirullat.

Suolaisista tuotteista suosituimpia ovat pakasteena myytävät lihapullat. Ikean lihapullia valmistetaan kolmessa tehtaassa Ruotsissa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomen Ikean ravintoloissa myytävät lihapullat tulevat ruotsalaiselta Dafgårdsin tehtaalta, jossa käytetään EU:n sisältä tulevaa lihaa.

Monia ruotsalaisia elintarvikkeita myydään toki myös S- ja K-ryhmän kaupoissa.

