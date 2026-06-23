Kananmunakastike on klassikkoruokaa jo vuosikymmenien ajalta. Katso videolta, miten hittisoosi valmistuu.
Milloin söit viimeksi iki-ihanaa kananmunakastiketta? Tämä klassikkokastike on monen mielestä täydellinen makupari esimerkiksi kesän varhaisperunoille. Kananmunakastikkeen kaveriksi sopivat myös monenlaiset kalat.
Koostumus jakaa mielipiteet
Kananmunakastike on käytännössä suurustettu valkokastike, jonka joukkoon lisätään kananmunaa. Kastikkeen koostumus jakaa mielipiteet: jotkut haluavat kastikkeen sekaan isoja kananmunaviipaleita, kun taas toiset pitävät enemmän hienoksi pilkotuista kananmunista.
Katso jutun yllä olevalta videolta ohje kastikkeen valmistamiseen ja nappaa resepti: Kananmunakastike – legendaarinen kastike perunoille tai kalalle
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Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2024.