Sienirihmastoista voidaan valmistaa nyt makkaroita ja pihvejä: "Kyllä maistuu myös lihansyöjille"

Sienirihmastoista kehitetään uusien ruokatuotteiden raaka-ainetta Helsingin yliopistossa. Ruokasieniä on toki kasvatettu aiemminkin, mutta ei niiden rihmastoa. Tutkimushankkeessa on havaittu, että sienirihmaston mykoproteiini on hyvänmakuinen ja ravinteikas proteiinivaihtoehto. Siitä voidaan valmistaa monenlaisia ruokatuotteita, vaikka makkaroita tai pihvejä.