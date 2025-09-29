Runsas kotimaisen varsisellerin sato uhkaa päätyä hävikkiin.

Vihannestukku Tuoreverkon Ulla Kojonkoski kertoo kesän olleen monelle viljelykasville haasteellinen. Kylmän ja sateisen alkukesän jälkeinen helleputki pilasi satoja – mutta ei kuitenkaan aivan kaikkien kasvisten osalta.

– Varsiselleri tykkäsi todella paljon kesästä, ja siitä on tullut todella hyviä satoja.

Nyt ongelma onkin se, että satoa riittää, mutta ei tarpeeksi kiinnostusta. Kotimainen varsiselleri uhkaa päätyä viljelijöiltä hävikkiin.

Kojonkoski arvelee, että suomalaiset eivät vielä tunne tarpeeksi hyvin tätä monikäyttöistä kasvista.

– Meidän kokemuksemme mukaan varsisellerin maku on syksyllä todella hyvä. Se on nyt lempeän ja hirmuisen hyvän makuista.

Varsisellerin käyttö

Mihin varsiselleriä voisi sitten käyttää? Ehkäpä klassisin tapa on pilkkoa sitä sellaisenaan dippivihannekseksi.

– Sitä voi myös pilkkoa salaatin sekaan ja saa ihanaa rouskuteltavaa. Voi myös laittaa yrttien ja öljyn kanssa blenderiin.

Varsiselleri tunnetaan myös nimellä lehtiselleri. Satokausikalenterin mukaan kotimainen lehtiselleri on maultaan voimakkaampaa ja väriltään tummempaa kuin tuontiselleri.

Kojonkoski itse käytti varsiselleriä juuri jauhelihakeiton raaka-aineena. Se kannattaa lisätä sopan joukkoon vasta ihan loppuvaiheessa, jotta kasviksen rapsakka rakenne säilyy.

– Sopii myös vaikka makkarakeittoon!

Varsiselleri kuuluu myös klassiseen bolognesekastikkeeseen. Bolognesen valmistaminen aloitetaan kuullottamalla pannulla porkkanaa, sipulia ja varsiselleriä.

Kukkakaalitalkoista varsiselleritalkoisiin

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun jonkun kotimaisen kasviksen runsaasta sadosta seuraa ongelmia. Muutama vuosi sitten samanlainen ilmiö nähtiin kukkakaalin kohdalla.

Silloin ahkeralla kukkakaalitalkoot-kampanjoinnilla saatiin tilanne käännettyä äkkiä.

– Kävikin niin, että kukkakaali loppui sitten kaupoista, Kojonkoski muistelee naureskellen.

Hän muistuttaa, että kyse ei ole yhden vihannestukkurin ongelmasta, vaan koskee kaikkia viljelijöitä ja niin ikään tukkuja.

– Kyllä se harmittaa hirveästi, kun on kotimaista kasvista kasvatettu, ja sitten työ ja sato uhkaavat mennä hukkaan.

