Sipuliviikko on taas täällä! Tiesitkö jo nämä sipulifaktat?
Sipulin teemaviikkoa vietetään perinteisesti tammikuun lopussa, tänä vuonna 19.–25. tammikuuta.
Sipuli kuuluu olennaisena osana suomalaisten ruokavalioon. MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen korosti vuonna 2025 tiedotteessa sipulin monikäyttöisyyttä:
– Sipuli on yksi kotikeittiön sankareista – monipuolinen, ravitseva ja täydellinen makujen syventäjä. Kannattaa kokeilla rohkeasti uusia reseptejä ja muistaa, että kotimainen sipuli on aina hyvä valinta.
Sipuleita löytyy moneen makuun. Suolaisissa ruoissa maistuu keltasipuli, punasipuli, salottisipuli tai valkosipuli. Purjo sen sijaan on erinomainen valinta keittoihin ja kalaruokiin, kun taas kevätsipuli ja ruohosipuli tuovat makua ja väriä ruokien viimeistelyyn.
Missä sipuleita pitäisi säilyttää?
Kotona sipulia kannattaa säilyttää viileässä ja pimeässä paikassa. Ilmava verkkopussi on sipulille hyvä säilytyspaikka.
Kuorittu tai silputtu sipuli säilyy myös jääkaapissa, mutta kannattaa muistaa laittaa se tiiviiseen rasiaan, jotta sipulin tuoksu ei tartu muihin ruokiin.
Sipulisilpun voi myös pakastaa.
Yllättävät faktat sipulista
Monelle tulee ehkä yllätykesenä, että keskiajalla sipuli oli arvokas maksuväline. Sipuli oli myös hieno lahja, esimerkiksi hääparille sopiva muistaminen.
Muinaisessa Egyptissä sipuli oli tärkeä osa uskonnollisia menoja, erityisesti hautajaisia. Egyptiläisille sipulin kerroksellinen rakenne symboloi ikuista elämää.
Hautajaismenoissa sipuleita uhrattiin vainajan mukana lahjaksi tuonpuoleiseen.
Superkasvis sipuli
Moni tuntee sipulin perinteisenä apuna myös esimerkiksi flunssaan.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että sipulin sisältämä kversetiini voi torjua mikrobien hyökkäyksiä.
Lisäksi sipuli sisältää runsaasti C-, B1-, B6- ja K-vitamiineja, foolihappoa, kuitua, flavonoideja sekä tärkeitä kivennäisaineita, kuten kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2025.
