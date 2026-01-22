Sipuliviikko on taas täällä! Tiesitkö jo nämä sipulifaktat?

Sipulin teemaviikkoa vietetään perinteisesti tammikuun lopussa, tänä vuonna 19.–25. tammikuuta.

Sipuli kuuluu olennaisena osana suomalaisten ruokavalioon. MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen korosti vuonna 2025 tiedotteessa sipulin monikäyttöisyyttä:

– Sipuli on yksi kotikeittiön sankareista – monipuolinen, ravitseva ja täydellinen makujen syventäjä. Kannattaa kokeilla rohkeasti uusia reseptejä ja muistaa, että kotimainen sipuli on aina hyvä valinta.

Sipuleita löytyy moneen makuun. Suolaisissa ruoissa maistuu keltasipuli, punasipuli, salottisipuli tai valkosipuli. Purjo sen sijaan on erinomainen valinta keittoihin ja kalaruokiin, kun taas kevätsipuli ja ruohosipuli tuovat makua ja väriä ruokien viimeistelyyn.