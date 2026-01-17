Ruotsalaisten Bubs-irtokarkkien suosio on suorastaan räjähtänyt käsiin, ja ihmiset jonottavat karkkilaareille niitä hamstraamaan. MTV Uutiset selvitti ilmiön taustat ja maisteli suosituimmat hittikarkit.
Oletko sinäkin jo törmännyt Bubs-villitykseen? Kun näitä somessa villinneitä makeisia saapuu kauppojen irtokarkkivalikoimiin, tyhjenevät laarit ennätysnopeasti. Alun perin brändi ja osa makeisista on lanseerattu jo 1990-luvulla.
Pääkallon muotoiset irtokarkit ovat kuitenkin nyt saavuttaneet niin ison suosion maailmanlaajuisesti, että ruotsalaisvalmistaja on joutunut laajentamaan tehdastaan. Tukholmassa avattuun brändin lippulaivamyymälään puolestaan jonotetaan, ja voidaankin puhua jo karkkiturismi-ilmiöstä.