Pizzaketju päätyi epätavalliseen ratkaisuun: Maksaa nyt asiakkaille tietynlaisista tilauksista

Ongelman uskotaan kärjistyvän helmikuussa, kun Yhdysvalloissa järjestetään perinteinen Super Bowl -loppuottelu. Kyseinen ottelupäivä on yksi pizzaketjun suurimmista myyntipäivistä vuosittain.

Domino's maksaa asiakkaille siitä, etteivät he valitse kotiinkuljetusta

Pattitilanteen myötä Domino´s on päätynyt epätavalliseen ratkaisuun. Ketju lupaa nyt maksaa kolme dollaria tippiä jokaisesta netissä tehdystä tilauksesta, joka noudetaan itse ravintolasta. Käytännössä ketju maksaa siis siitä, ettei asiakas valitse kotiinkuljetusta. Summan voi käyttää tuleviin tilauksiin ja kampanja on voimassa toukokuun loppupuolelle saakka.

CNN:n mukaan työntekijäpula on vaivannut Yhdysvalloissa viime aikoina erityisesti matalapalkkaisilla aloilla. Lisäksi tuotantokustannukset ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, minkä johdosta esimerkiksi Domino’s-ketjussa on jouduttu muuttamaan tarjouskampanjoita. Esimerkiksi kanansiipikampanjassa siipien määrää on laskettu kymmenestä kahdeksaan.