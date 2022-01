Pidätkö oransseja Amerikan pastilleja pussin parhaimpina? Tätä et ehkä tiennyt – "Yllättäen se maku on vielä..."

Mikä väri on suosikkisi Fazerin Amerikan pastilleja -karkkipussista? Suurin osa ihmisistä tuntuu liputtavan silmää räpäyttämättä oranssin pastillin puolesta, mutta seuraavan kerran pastilleja kannattanee maistaa silmät kiinni.

Saimme nimittäin vihiä siitä, että pussin kaikki pastillit, niin lilat, vihreät kuin oranssitkin, ovat itse asiassa kaikki samanmakuisia. Koska monen mielipide oranssin karkin ylivoimaisuudesta on järkkymätön, selvitimme asian sieltä, missä totuus tiedetään.

– Näin tosiaan on. Kaikissa pastilleissa on ihan sama maku, ja yllättäen se maku on vielä kirsikka, paljastetaan Lappeenrannan tuotekehitysosastolta Fazer Makeisten viestintäjohtaja Liisa Eerolan mukaan.