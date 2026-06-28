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Julkaistu 44 minuuttia sitten

Massasta valmistuu pehmistä erillisen pehmiskoneen avulla. Kone jäädyttää ja vispaa massan pehmikseksi.

Pehmis valmistetaan niin sanotusta pehmeäjäätelöaineksesta eli pehmytjäätelömassasta. Massan pohjana käytetään useimmiten maitoa ja kermaa, tai pelkästään maitoa.

Mikä sitten tosi asiassa erottaa pehmiksen jäätelöstä?

Jäätelö maistuu suomalaisille vuoden ympäri ja erityisesti kesähelteillä. Monista jäätelökioskeista ja ravintoloista saa myös pehmytjäätelöä eli pehmistä.

Mikä onkaan pehmiksen ja jäätelön ero?

Pehmis sisältää tavallistä jäätelöä enemmän ilmaa valmistustapansa vuoksi. Lisäksi pehmis on nimensä mukaisesti koostumukseltaan pehmeämpää. Pehmis tarjoillaan tavallista jäätelöä lämpimämpänä.

Mitä enemmän ilmaa...

Eri valmistajien ja koneiden pehmikset eroavat ilmapitoisuuksiltaan. Pehmiksen sisältämän ilman määrä vaikuttaa sen makuun, koostumukseen ja sulamiseen. Joidenkin lähteiden mukaan optimaalisin ilmamäärä pehmikselle olisi noin 33–45 prosentin luokkaa.