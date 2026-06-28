Mikä onkaan pehmiksen ja jäätelön ero?
Jäätelö maistuu suomalaisille vuoden ympäri ja erityisesti kesähelteillä. Monista jäätelökioskeista ja ravintoloista saa myös pehmytjäätelöä eli pehmistä.
Tiesitkö muuten, että pehmytjäätelön puhekielistynyt nimitys pehmis on itse asiassa tuotemerkki? Pehmis-tuotemerkin omistaa jäätelövalmistaja Froneri Finland.
Mikä sitten tosi asiassa erottaa pehmiksen jäätelöstä?
Lue myös: Erikoinen juomailmiö levisi Suomeen – tällainen on "likainen limu"
Näin pehmis eroaa jäätelöstä
Suomessa pehmisjäätelöä alettiin myydä jäätelökioskeilla ensimmäisen kerran 1970-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä pehmis oli muodostunut jo hittituotteeksi.
Valion 1980-luvun markkinointimateriaaleissa kuvaillaan "pehmeäjäätelön" eroa tavalliseen jäätelöön:
Valion pehmismateriaaleja 1980-luvulla. Tuolloin lanseerattiin uutuutena minttupehmis.Nestlé
Pehmis valmistetaan niin sanotusta pehmeäjäätelöaineksesta eli pehmytjäätelömassasta. Massan pohjana käytetään useimmiten maitoa ja kermaa, tai pelkästään maitoa.
Massasta valmistuu pehmistä erillisen pehmiskoneen avulla. Kone jäädyttää ja vispaa massan pehmikseksi.