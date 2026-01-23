Liisa Westerberg esittelee kekseliään salaattipiirakan, joka syntyy lähes itsestään. Pohja uuniin, täytteet päälle ja valmista tuli!
Koko Suomi leipoo -ohjelman voittajanakin tunnettu leivontavaikuttaja Liisa Westerberg vinkkaa helpon suolaisen tarjottavan kahvipöytään.
Salaattipiirakan idea on nerokas: vain pohja tai pohjat paistetaan, ja täytteet lisätään vasta paiston jälkeen. Nyt on hyvä hetki hyödyntää esimerkiksi pakastimeen joululta jääneet voi-, lehti- tai torttutaikinat.
– Tehdään tänne ensin reunoihin viillot, niin saamme reunat kohoamaan ja keskusta jää vähän alemmas. Ideana on, että saadaan keskustaan täyte, Liisa demonstroi Huomenta Suomessa tammikuussa.
Lue myös: Liisa yhdisti mokkapalat ja mutakakun – lopputuloksena superhitti!
Paista ja täytä
Keskiosaan kannattaa pistää haarukalla reilusti reikiä. Lopuksi reunat vielä voidellaan ja päälle ripotellaan siemeniä. Piirakkapohjia paistetaan uunissa vartin verran.
– Muista aina katsoa, että myös se keskiosa siitä kypsyy, koska mikään ei ole inhottavampaa kuin raaka voitaikina.
Piirakan voi täyttää omilla lempparisalaattiaineksilla. Tällä kertaa täytteeksi valikoitui kreikkalaisen salaatin aineksia.
– Ja nämä on kauhean helppo säätää myös eri ruokavalioihin sopivaksi.
Katso videolta Liisan vinkit ja nappaa resepti: Salaattipiirakka