Liisa Westerberg esittelee kekseliään salaattipiirakan, joka syntyy lähes itsestään. Pohja uuniin, täytteet päälle ja valmista tuli!

Koko Suomi leipoo -ohjelman voittajanakin tunnettu leivontavaikuttaja Liisa Westerberg vinkkaa helpon suolaisen tarjottavan kahvipöytään.

Salaattipiirakan idea on nerokas: vain pohja tai pohjat paistetaan, ja täytteet lisätään vasta paiston jälkeen. Nyt on hyvä hetki hyödyntää esimerkiksi pakastimeen joululta jääneet voi-, lehti- tai torttutaikinat.

– Tehdään tänne ensin reunoihin viillot, niin saamme reunat kohoamaan ja keskusta jää vähän alemmas. Ideana on, että saadaan keskustaan täyte, Liisa demonstroi Huomenta Suomessa tammikuussa.

Paista ja täytä

Keskiosaan kannattaa pistää haarukalla reilusti reikiä. Lopuksi reunat vielä voidellaan ja päälle ripotellaan siemeniä. Piirakkapohjia paistetaan uunissa vartin verran.

– Muista aina katsoa, että myös se keskiosa siitä kypsyy, koska mikään ei ole inhottavampaa kuin raaka voitaikina.

Piirakan voi täyttää omilla lempparisalaattiaineksilla. Tällä kertaa täytteeksi valikoitui kreikkalaisen salaatin aineksia.

– Ja nämä on kauhean helppo säätää myös eri ruokavalioihin sopivaksi.