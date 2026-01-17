Liisa Westerberg valmisti salaattipiirakkaa Huomenta Suomen lähetyksessä lauantaina 17.1.26.Liisa Westerberg
MTV LIFESTYLE
Annosmäärä: 10
Ainekset
1 iso tai 5 pientä lehtitaikinalevyä
1 kananmuna
2 rkl seesamin- tai pellavansiemeniä
Kreikkalainen salaattitäyte
200 g turkkilaista jogurttia tai creme fraichea
mustapippuria myllystä
salaattisekoitusta tai versosalaattia
200 g kirsikkatomaatteja
1 punasipuli
kalamataoliiveja
200 g fetajuustoa
Valmistusohje
Kuumenna uuni 200 °C:seen.
Anna lehtitaikinalevyjen sulaa hetki ja kauli ne hieman ohuemmaksi. Tee noin 2 cm:n päähän reunoista viillot ja pistele levyn keskiosa haarukalla.
Voitele reunat kananmunalla ja ripottele päälle siemeniä. Paista uunin keskitasolla noin 15 minuuttia (isoa levyä hieman pidempään) tai kunnes reunat ovat kohonneet ja saaneet kauniin värin. Jos keskiosa on kohonnut, painele se heti lämpimänä takaisin alas. Anna pohjan jäähtyä hetki.
Liisa Westerbergin helpot salaattipiirakat kasataan tyhjänä paistetun pohjan päälle. Isoista lehtitaikinalevyistä voit tehdä yhden suuren tai pienemmistä useita pieniä piirakoita. Päälle kasataan oman suosikkisalaatin ainekset.
Huuhtele ja valuta salaatit tarvittaessa.
Kuori ja suikaloi sipuli ja huuhdo ja paloittele tomaatit.
Levitä pohjan päälle ensin jogurttia tai creme fraichea.
Mausta pippurilla ja kasaa päälle muut salaattiainekset.