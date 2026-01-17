Anna lehtitaikinalevyjen sulaa hetki ja kauli ne hieman ohuemmaksi. Tee noin 2 cm:n päähän reunoista viillot ja pistele levyn keskiosa haarukalla.

Voitele reunat kananmunalla ja ripottele päälle siemeniä. Paista uunin keskitasolla noin 15 minuuttia (isoa levyä hieman pidempään) tai kunnes reunat ovat kohonneet ja saaneet kauniin värin. Jos keskiosa on kohonnut, painele se heti lämpimänä takaisin alas. Anna pohjan jäähtyä hetki.