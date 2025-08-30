Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Suolaista piirakkaa superhelposti! Teresa Välimäen nerokas vinkki

Skagenpiirakka
Pakastetaikinasta tehdyn piirakkapohjan voi täyttää haluamallaan tavalla. MTV
Julkaistu 30.08.2025 17:27

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Suolaisen piirakan saa valmistettua todella vaivattomasti tällä Teresa Välimäen vinkillä.

Kokki ja yrittäjä Teresa Välimäki vinkkasi Huomenta Suomessa elokuussa helppoja ja nopeita tarjoiltavia, jotka sopivat vaikka loppukesän venetsialaisiin.

Esimerkiksi suolainen piirakka on superhelppo valmistaa pakastetaikinaa hyödyntäen.

– Minulla on tässä iso valmis pakastelehtitaikinalevy, jota kaulin vähän isommaksi. Piirsin terävällä veitsellä kehykset levyyn.

Monikäyttöinen piirakkapohja

Välimäki neuvoo viiltämään taikinan reunat ja pistelemään keskiosaan haarukalla reikiä. Ennen paistoa kannattaa vielä voidella pohja kananmunalla.

– Näin reuna nousee reunoiksi ja keskiosa jää piirakka-alustaksi. Tulee todella helppo ja kätevä piirasalusta.

Piirakan täytteissä vain mielikuvitus on rajana. Tällä kertaa Välimäki teki piirakalle suolaisen skagentäytteen.

– Siihen voisi ihan hyvin laittaa vaikka fetasalaatin. Tämä on hyvin monikäyttöinen.

Katso videolta Teresan vinkit ja nappaa ohje: Skagenpiirakka

9:01imgNäin teet helpot tarjoilut loppukesän juhliin Teresa Välimäen vinkeillä.

Lue myös: Teresa Välimäki tarjoaisi koulussa ruokia, joista lapset tykkäävät – unohdetaan "anisvatkulit"

Lisää aiheesta:

Anun mahtava piirakka pakastealtaan valmistaikinasta yllätti juontajankin: "Tämähän näyttää helpolta"Jennin tortillavuoka valmistuu 20 minuutissa: "Syömistä riittää useammalle päivälle"Pastasalaatti, suolainen piirakka ja muut pikkusuolaiset juhliin – nappaa helpot ohjeet!Kari Aihisen suosittu äitienpäiväohje on luksusaamiaisherkku: "Kannattaa tehdä jo edeltävänä iltana valmiiksi"Vielä ehdit tehdä! Kari Aihisen huippusuosittu äitienpäiväohje: "Tämä on luksusaamiaisherkku"Vielä ehdit! Kari Aihisen täydellisen helppo äitienpäiväherkku: "Kannattaa tehdä jo edeltävänä iltana valmiiksi"
RuokaLeivontaHuomenta SuomiMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ruoka