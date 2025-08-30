Suolaista piirakkaa superhelposti! Teresa Välimäen nerokas vinkki

Suolaisen piirakan saa valmistettua todella vaivattomasti tällä Teresa Välimäen vinkillä.

Kokki ja yrittäjä Teresa Välimäki vinkkasi Huomenta Suomessa elokuussa helppoja ja nopeita tarjoiltavia, jotka sopivat vaikka loppukesän venetsialaisiin.

Esimerkiksi suolainen piirakka on superhelppo valmistaa pakastetaikinaa hyödyntäen.

– Minulla on tässä iso valmis pakastelehtitaikinalevy, jota kaulin vähän isommaksi. Piirsin terävällä veitsellä kehykset levyyn.

Monikäyttöinen piirakkapohja

Välimäki neuvoo viiltämään taikinan reunat ja pistelemään keskiosaan haarukalla reikiä. Ennen paistoa kannattaa vielä voidella pohja kananmunalla.

– Näin reuna nousee reunoiksi ja keskiosa jää piirakka-alustaksi. Tulee todella helppo ja kätevä piirasalusta.

Piirakan täytteissä vain mielikuvitus on rajana. Tällä kertaa Välimäki teki piirakalle suolaisen skagentäytteen.

– Siihen voisi ihan hyvin laittaa vaikka fetasalaatin. Tämä on hyvin monikäyttöinen.

Katso videolta Teresan vinkit ja nappaa ohje: Skagenpiirakka

9:01 Näin teet helpot tarjoilut loppukesän juhliin Teresa Välimäen vinkeillä.