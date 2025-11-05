Oletko jo kokeillut mokkapalojen ja mutakakun yhdistelmää? Se on täydellinen herkku vaikka isänpäiväksi.

Koko Suomi leipoo -ohjelman voittajanakin tunnettu leivontavaikuttaja Liisa Westerberg leipoi viime vuonna mokkapalamutakakun, josta tuli sosiaalisen median viraalihitti.

Westerberg vieraili myös Huomenta Suomessa jakamassa vinkit unelmaherkkunsa leipomiseen.

– Rakastan erilaisia mutakakkuja hirveästi. Mokkapalakuorrute on myös aina takuuvarma hitti, leipuri kertoi Huomenta Suomessa marraskuussa 2024.

Liisan mukaan mokkapalamutakakku valmistuu todella nopeasti. Jos haluaa päästä todella helpolla, voi oikaista pakastealtaan kautta.

– Voi tehdä valmismutakakkupohjaan, jos ei itse halua leipoa. Eli ostaa kaupasta pakastekakun ja tekee siihen vaahdon ja kuorrutteen.