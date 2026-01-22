Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa juomapakkauksissa havaitusta puutteesta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Prescott Oy:n Mogu Mogu -juomapakkauksissa havaitusta viasta.
Maahantuoja on ilmoittanut, etteivät pullojen muoviset korkit pysy kiinni. Tukes kuvailee puutteen seurauksia ympäristöriskiksi.
Niin sanotun "korkki kiinni -direktiivin" vaatimusten myötä muovista valmistetun korkin on pysyttävä kiinni tietyissä juomapakkauksissa niiden käytön aikana.
Ilmoitus koskee tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 20.1.2026 ja/tai 17.2.2026.
Tukesin mukaan yritys on havainnut puutteen tuotteessaan, ilmoittanut siitä viranomaiselle ja ryhtynyt oma-aloitteisiin toimenpiteisiin.
Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja. Tuotteen pakkauksen voi hävittää.
