Ostitko näitä jauhoja K- tai S-ryhmän myymälästä? Erä vedetään myynnistä!

Kangasalalainen Hirvelän Kaurapaahtimo Oy on ilmoittanut vetäneensä myynnistä erän valmistamaan Hirvelän Uunitalkkunaa , kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan. Myös yritys kertoo asiasta verkkosivuillaan .

Kyseinen tuote on pakattu oranssiin 750 gramman pussiin.

Virheellisen tuote-erän tunnistaa parasta ennen -päiväyksestä, joka on 27.07.25, sekä erätunnuksesta T3P24.

Joukossa saattaa olla muovia

Valmistaja kertoo tiedotteessaan, että pakkauslinjastosta on kyseisessä pakkauserässä irronnut suurehko muovinen osa, joka on löytynyt pussista. Lisäksi on epäily, että muovisesta osasta olisi irronnut pienempiä sinisiä muovinpaloja joihinkin tuotteisiin. Niinpä varotoimenpiteenä valmistaja vetää kokonaisuudessaan kaikki kyseisen eränumeron tuotteet pois myynnistä.