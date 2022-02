Erästä S-ryhmän myymää riisiä löytyi terveydelle haitallista ainetta – hävitä tämä pakkaus heti

Rainbow Basmatiriisi 1 kg -takaisinvedon tuotetiedot:

Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden parasta ennen päiväys on 11.9.2023.

Tuotteen EAN-koodi on 6415712000608. Tuotteen valmistaja on LT Foods Europe BV. Tuotetta on myyty S-ryhmän Prisma-, S-market-, Sale-, Alepa-, Food Market Herkku-,Sokos Herkku- ja ABC-myymälöissä.