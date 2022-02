Broilerituotteesta löytyi kumia, erä vedetään myynnistä S-ryhmän kaupoista – ostitko sinäkin?

SOK on ilmoittanut vetäneensä myynnistä yhden erän broilerituotettaan. Kyseessä on 700 gramman paketti tuotetta nimeltä Kotimaista Miedosti Suolattu Kanan Fileesuikale. Takaisinveto koskee ainoastaan erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 1.3.2022. Tuotteen valmistaja on HKScan Finland Oy ja EAN-koodi on 6414893501003