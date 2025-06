Oletko tajunnut tehdä avokadolle näin? Äimistyttävä kikka!

Eteläafrikkalaismiehen avokadokikka äimistyttää. Testasimme sen!

Videopalvelu Tiktokissa on noussut hitiksi Kapkaupungista kotoisin olevan Mikeyn avokadokikka. Mikey demonstroi videollaan, miten leikkaa avokadon estääkseen sen tummumisen. Hän leikkaa avokadon aivan päinvastaisella tavalla kuin monet ovat tottuneet.

– Olen leikannut avokadot näin niin kauan kuin muistan, Mikey kommentoi medioille.

"Tuohan on oikeasti nerokasta"

Mikeyn videon alle on kertynyt jo tuhansia kommentteja. Monet kiittelevät miestä vinkistä, joka on hyödyllinen erityisesti niille, jotka eivät käytä kokonaista avokadoa kerralla.



– Tuohan on oikeasti nerokasta, Tiktokissa muun muassa kommentoidaan.

– Ihmisenä, joka ei halua kokonaista avokadoa kerralla leivälleen, koen tämän mahtavaksi, toinen käyttäjä kommentoi.

– Kukaan ei ole KOSKAAN leikannut avokadoa noin, kolmas pohti.

Testasimme Mikeyn hehkutetun avokadokikan. Katso niksi jutun yllä olevalta videolta!