Oletko koskaan hoksannut tehdä näin banaanillesi?

Banaani on maailman suosituin hedelmä, kertoo National Geographic, mutta tiesitkö, että banaanit ovat myös radioaktiivisia? Hedelmän syönti on periaatteessa aika simppeliä, mutta TikTokin vinkkinurkkauksessa on nyt tuttuun tapaan lähdetty kikkailemaan yksinkertaisella asialla.