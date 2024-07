Odotettavissa kutsu rapujuhliin? Kari Aihinen näyttää, miten saat ravuista oikeasti kaiken irti!

Saako ravun keittää elävältä? Kalastuslain mukaan rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. – Rapujen lopettamista ei kuitenkaan valvota millään tavalla ja eläviä eläimiä saatetaan tappaa hyvinkin taitamattomasti suomalaiskodeissa, huomauttaa HESYn puheenjohtaja Nina Immonen tiedotteessa. Jos ravun lopettaa keittämällä, tarkoittaa lain noudattaminen Maa- ja metsätalousministeriön mukaan käytännössä sitä, että veden tulee olla kiehuvaa eikä rapuja tulisi lisätä kattilaan niin nopeasti tai niin paljon, että veden lämpötila laskee alle kiehumispisteen. HESY muistuttaa, että tutkimusten mukaan ravulle elävältä keittäminen on tuskallinen kuolema. Esimerkiksi Sveitsissä astui vuonna 2018 voimaan laki, joka edellyttää äyriäisten tainnuttamista sähköllä tai mekaanisesti ennen niiden keittämistä. Uudessa-Seelannissa rapujen elävältä keittäminen on kileetty vuodesta 1999 lähtien. Lähde: HESY, Maa- ja metsätalousministeriö