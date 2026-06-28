Tsatsiki on täydellinen lisuke kesän erilaisille grilliruoille. Nappaa ammattilaisten vinkit täydellisen tsatsikin valmistamiseen!
Tsatsiki on Välimeren keittiöistä tuttu dippi tai kastike, joka maistuu niin lihan kuin kasvistenkin lisukkeena.
Tsatsiki on helppo valmistaa itse, kunhan pitää mielessä pari hyödyllistä kikkaa!
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Lihamestari Tarmon tsatsiki
Laulavana lihamestarina tunnettu lihakauppias ja artisti Tarmo Veijonen vinkkasi maaliskuussa Huomenta Suomessa ohjeen supermeheviin fetalihapulliin.
Herkkupyöryköiden kaveriksi valmistettiin myös helppo tsatsiki. Välimerellisen dippikastikkeen tärkeimmät raaka-aineet ovat jogurtti, kurkku, valkosipuli ja yrtit.
Nappaa ohje: Fetalihapullat ja tsatsiki Tarmon tapaan
Kurkun saa hienonnettua tsatsikia varten helposti raastimen avulla.