Nyt on helppo brownie! Ellimaijan ohjeella "ihanan tahmea" lopputulos

Tämä suussasulava brownie saa makua ranskanpastilleista.
Kakkubattle -teoksen (Readme 2025) juuri julkaisseet superleipurit Ellimaija Leppänen ja Liisa Westerberg ottivat toisistaan mittaa suorassa televisiolähetyksessä.
Kakkubattle on Ellimaija Leppäsen ja Liisa Westerbergin kehittämä leikkimielinen kilpailu, jossa molemmat leipurit tekevät oman versionsa samasta teemasta.
Haasteena oli leipoa jotain superhelppoa, supernopeaa ja kaupan päälle vielä herkullista.
Helppo brownie ranskanpastilleilla
Testaa helppo ranskanpastilli-brownie.MTV
With chocolate chips -sometilistään tunnettu Ellimaija loihti Huomenta Suomen lähetyksessä vastustamattoman ranskanpastilli-brownien.
– Ihanan tahmea suklaapohja, johon piristystä tuo ranskanpastillien minttu. Tämän kaveriksi sopii vaikkapa vaniljajäätelö, mutta hyvää tämä on ilmankin, Ellimaija kertoo.
Brownien pinnalle voi ennen paistoa ripotella ranskanpastilleja tai asetella ne vaikka kukkasen muotoon.
Katso videolta leivontavinkit ja nappaa helppo ohje: Ranskanpastilli-brownie