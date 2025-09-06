Lifestyle
Nyt on helppo brownie! Ellimaijan ohjeella "ihanan tahmea" lopputulos

10:20imgKatso videolta superleipureiden vinkit nopeisiin ja helppoihin suklaaherkkuihin!
Julkaistu 06.09.2025 17:31

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Tämä suussasulava brownie saa makua ranskanpastilleista.

Kakkubattle -teoksen (Readme 2025) juuri julkaisseet superleipurit Ellimaija Leppänen ja Liisa Westerberg ottivat toisistaan mittaa suorassa televisiolähetyksessä.

Kakkubattle on Ellimaija Leppäsen ja Liisa Westerbergin kehittämä leikkimielinen kilpailu, jossa molemmat leipurit tekevät oman versionsa samasta teemasta.

Haasteena oli leipoa jotain superhelppoa, supernopeaa ja kaupan päälle vielä herkullista.

Helppo brownie ranskanpastilleilla

Ranskanpastilli-brownieTestaa helppo ranskanpastilli-brownie.MTV

With chocolate chips -sometilistään tunnettu Ellimaija loihti Huomenta Suomen lähetyksessä vastustamattoman ranskanpastilli-brownien.

– Ihanan tahmea suklaapohja, johon piristystä tuo ranskanpastillien minttu. Tämän kaveriksi sopii vaikkapa vaniljajäätelö, mutta hyvää tämä on ilmankin, Ellimaija kertoo. 

Brownien pinnalle voi ennen paistoa ripotella ranskanpastilleja tai asetella ne vaikka kukkasen muotoon. 

Katso videolta leivontavinkit ja nappaa helppo ohje: Ranskanpastilli-brownie

Lue myös: Irtokarkki, josta tuli yhtäkkiä todella suosittu – ilmiö selittää makeisten hurjaa menekkiä

