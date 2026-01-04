Monet kotimaiset kaalit ovat nyt sesongissa, ja sopivat hyvin myös sentinvenyttäjän ostoskoriin.

Tammikuussa ruokavalioon kannattaa ujuttaa sesongissa olevia kotimaisia kaaleja. Ne ovat kevyttä, monikäyttöistä ja vieläpä edullista syötävää.

Näitä kaaleja saa nyt parhaimmillaan vain euron tai parin kilohintaan ruokakaupoista.

Ihanan pehmeä käärylekaali

Kuva helsinkiläisravintola Alexanderplatsin kaalikääryleistä vuodelta 2019.MTV

Käärylekaalit sopivat nimensä mukaisesti esimerkiksi suosikkiruoka kaalikääryleiden valmistamiseen.

Käärylekaali on valkokaalista kehitelty muunnelma, joka on muodoltaan lyttänä. K-Ruoka-sivuston mukaan käärylekaalit sopivat pehmeytensä vuoksi myös raakana syötäviksi, mutta parhaimmillaan ne kuitenkin ovat kääryleitä valmistettaessa.

Helsinkiläisravintola Alexanderplatsin kaalikääryleitä kehuttiin vuonna 2019 kaupungin parhaiksi. Ravintoloitsija Sampo Kantele paljasti tuolloin himoittujen kääryleiden reseptin.

Punakaali on "keräkaalin superversio"

MTV Uutisten sivuilla kerrottiin tammikuussa 2023 sesongissa olevan punakaalin hyödyistä. Satokausikalenterin sivuilla muistutettiin punakaalin käyvän niin herkuttelijoiden, keventäjien kuin esteetikoiden keittiöön.

Satokausikalenterin Samuli Karjula kertoi punakaalin suosion olleen nousussa viime vuosien ajan. Punakaalissa on jopa tuplasti enemmän C-vitamiinia kuin tavallisessa keräkaalissa ja Karjula kuvailikin punakaalia "superversioksi keräkaalista".

– Punakaalia voisi kutsua ainakin someystävälliseksi kaaliksi. Kaalin kun halkaisee, niin sehän näyttää jo itsessään aivan taideteokselta, Karjula totesi tammikuussa 2023 MTV Uutisille.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2024.