Tämä herkullinen kalaruoka valmistuu kuin itsestään uunissa.

Suomalaisten ostoskoreihin sujahtaa tammikuussa perinteisesti terveellisempiä valintoja.

Joulun herkuttelun jälkeen moni haluaa panostaa terveellisiin elintapoihin ja kaipaa arkeensa kevyitä, helppoja ja nopeita ruokia.

Kala on arjen superruokaa

Pro Kala ry muistutti vuonna 2025 tiedotteessaan erilaisten kalaruokien hyödyistä. Kalat ovat täynnä tärkeitä omega-3-rasvahappoja, jotka auttavat ylläpitämään sydämen ja aivojen terveyttä sekä tukevat mielialaa ja stressinhallintaa.

Kala sisältää myös laadukasta proteiinia, joka auttaa pysymään kylläisenä pidempään. Kalassa on lisäksi paljon D-vitamiinia, joka on erityisen tärkeää talven pimeinä kuukausina.

– Voisi sanoa, että kalan monipuoliset ravintoarvot tekevät siitä suorastaan arjen superruoan, kalayhdistyksestä todetaan.

Ravitsemussuositukset kannustavat lisäämään kalan käyttöä ruokavaliossa. Suositusten mukaan kalaa tulisi syödä noin 300–450 grammaa viikossa, ja tästä vähintään 200 grammaa rasvaista kalaa (esimerkiksi muikkua tai Suomessa kasvatettua kirjolohta).

Helppo välimerellinen kirjolohiruoka

Kalayhdistys vinkkaa kirjolohiruoan, joka valmistuu uunissa lähes itsestään.

Kirjolohifilee mediterrano

(neljälle)

4 kirjolohileikettä (120 g/kpl)

suolaa ja mustapippuria

2 rkl oliiviöljyä

2 valkosipulinkynttä

2 rkl pinjansiemeniä

100 g pinaattia (tai lehtikaalia)

2 rkl mustia tai vihreitä kivettömiä oliiveja

kirsikkatomaatteja

tuoretta basilikaa tai oreganoa pilkottuna

Kuumenna uuni 120-asteiseksi ja mausta lohi suolalla ja pippurilla.

Laita kalat uunivuokaan nahkapuoli ylöspäin ja kypsennä uunissa 15 minuuttia.

Valmista lisuke kalojen kypsyessä: kuumenna oliiviöljy paistinpannulla ja lisää ohueksi siivutettu valkosipuli ja pinjansiemenet. Kypsennä kunnes ne alkavat ruskistuvat kauniisti.

Lisää pinaatti ja pyöräytä sekaisin. Lisää lopuksi mukaan lohkotut oliivit, kirsikkatomaatit ja yrtit. Ota kala uunista, vedä nahka pois ja lisää mehukkaan pinnan päälle lämmin paistos.

Tarjoile salaatin ja riisin kera.

Katso myös helpon lohipiirakan ohje!

7:45 Näin teet helpon lohipiirakan!

Lähde: Pro Kala ry