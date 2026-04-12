Lohifileen kypsentämisessä kannattaa pitää mielessä yksi tärkeä valmistusvinkki.

Ruotsin MasterChef-ohjelman voittaja, kokki Linnea Janrot jakaa Aftonbladetin Godare-ruokasivuilla parhaat vinkkinsä lohen valmistamiseen.

Janrotin mukaan lohta ostaessa on syytä pitää mielessä yksi nyrkkisääntö: kannattaa valita laadukasta kalaa halvimman vaihtoehdon sijaan.

– Halvemmalla lohella voi olla hieman outo maku riippuen siitä, millä sitä on ruokittu. Laadusta kannattaa maksaa hieman ylimääräistä.

Kokin neuvo: Kypsennä aina matalassa lämmössä

Jos lohifileen kypsentää uunissa, kannattaa se Janrotin mukaan ehdottomasti tehdä hitaasti ja matalassa lämpötilassa.

– Mieluummin paistan lohen matalassa lämpötilassa. Silloin se kypsyy tasaisemmin ja on paljon mehukkaampaa.

Hän suosittelee uunin asettamista noin 100–120 asteeseen, jolloin paistoaika on luonnollisesti hieman pidempi. Lohen sisälämpötilan tulisi asettua noin 45 asteeseen.

– Kokonaisen fileen paistamiseen saattaa kulua noin 40 minuuttia, mutta se on sen arvoista.

