Näin pizzakastikkeelle ei saa tehdä: "Ei missään tapauksessa"

Kastike sekoitetaan, ei keitetä kokoon

– Vähän tomaattia, oliiviöljyä, suolaa, basilikaa ja valkosipulinkynsi. Siinä siis kaikki. Ei kokoon keittämistä, ei mitään kikkailua. Osa käyttää sauvasekoitinta, mutta perinteinen napolilainen tapa on soseuttaa kastike käsin, kaksikko kertoo teoksessa.

– Kun kerroimme (pizzamestari) Franco Pepelle, että monet suomalaiset hauduttavat pizzan tomaattikastiketta useita tunteja, hän pudisteli päätään ja sanoi: "No No No! Ei missään tapauksessa. Sehän pilaa kaiken raikkauden."