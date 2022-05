Mitä eroa tacolla, tortillalla ja burritolla oikeasti on?

Texmex-ruokakulttuuri on viimeisten vuosien aikana noussut suureen suosioon myös Suomessa. Sana texmex, tai tex-mex, viittaa ruokakulttuurin alkuperään: kyseessä on yhdysvaltalaista ruokaa, joka on saanut vaikutteita meksikolaisesta keittiöstä. Teksasin meksikolaisessa texmex-keittiössä herkutellaan annoksilla, kuten nachos supreme ja chili con carne.