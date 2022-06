Mikaelin mahtava ja rahaa säästävä drinkkivinkki: "Hyödyntäminen käynyt vain harvalla mielessä"

Nollahävikki eli zero waste on jo jonkin aikaa ollut sekä huippuravintoloiden että -cocktailbaarien kuuma puheenaihe. Kotibaarimestarin korvissa aihe kuulostaa monimutkaiselta, mutta totuus on toinen. Anora Akatemian huippubaarimestari Mikael Karttusen mukaan kaikkein parhaimmat nollahävikin tekniikat ovat erittäin yksinkertaisia toteuttaa ja niillä voidaan hyödyntää kotikeittiössä luonnostaan syntyvää hävikkimateriaalia, jonka olemme tähän asti tottuneet heittämään biojäteastiaan.