Matkustaja osti Viking Linen risteilyllä yli 19 000 euron viskipullon

Tukholman ja Maarianhaminan välillä seilaavalla Viking Cinderella -laivalla myytiin vastikään pullollinen maailman kalleimpiin lukeutuvia viskejä, laivayhtiö tiedottaa. Kyseessä oli The Balvenie -viskibrändin 46 vuotta kypsytetty The Tale of the Dog -viski. Pullo myytiin 199 900 Ruotsin kruunun eli yli 19 000 euron hintaan.

Viskin ystävä ennakkotilasi pullon

– Se on ainoa pullo, joka myytiin Ruotsissa. Se on tietysti meille Viking Linen ennätys, mutta olemme myös erittäin iloisia, että onnistuimme välittämään pullon yhdelle matkustajistamme, sanoo Viking Linen tax-freen kategoriapäällikkö Carl Mörn tiedotteessa.

Balvenie on skotlantilainen premium-viskibrändi, jonka tislaamo sijaitsee Skotlannin Dufftownissa. Cinderellalla myyty 46-vuotias The Tale of the Dog -viski kuuluu The Balvenie Stories -sarjaan. Vuonna 2022 kyseisen sarjan viskejä luovutettiin kansainväliseen matkustajamyyntiin yhteensä 34 pulloa, joista Cinderella-laivalla myytiin nyt yksi.