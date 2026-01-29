Tammikuussa ei vietetä enää vain tipatonta vaan yhä useampi remontoi alkuvuodesta myös ruokavalionsa.
Moni suomalainen ottaa tammikuussa osaa Vegaanihaaste-tempaukseen. Haasteen ideana on kokeilla kasvipohjaista ruokavaliota kuukauden ajan.
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan Vegaanihaaste on kasvanut nyt pieneksi ilmiöksi.
Tuoreen gallupkyselyn mukaan tämän tammikuun Vegaanihaasteessa on mukana kokonaan tai osittain yli 190 000 ihmistä.
Suomalaisten ruokavalio vaikuttaa olevan laajemminkin murroksessa. Kyselyn mukaan 41 prosenttia suomalaisista aikoo tänä vuonna lisätä lautasellaan kasvipohjaisia tuotteita tai vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä.
12 prosenttia suomalaisista sanoo jo nyt syövänsä kasvipohjaisesti.
Mistä kasvissyöjä saa ruokavalioonsa proteiinia, ja mitä kasviproteiineja ravitsemusterapeutti erityisesti suosittelee? Juttu jatkuu videon jälkeen.
Selvä suunta
Tammikuun Vegaanihaasteeseen on tänä vuonna ilmoittautunut virallisesti yli 29 000 ihmistä, joka sekin on ennätysmäärä.
– Suunta on selkeä: suomalaiset ovat entistä uteliaampia kasvisruokaa kohtaan. Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset kannustavat vahvasti kasvipohjaiseen syömiseen terveys- ja ympäristösyistä, ja tämä viesti on mennyt perille, Vegaanihaasteen viestinnän asiantuntija Mahla Kettunen toteaa tiedotteessa.
Kampanjan keulakuvana on tänä vuonna ollut näyttelijä Joonas Nordman. Viime vuonna vegaanihaastetta kokeili näyttelijä Martti Suosalo. Suosalo kertoi myöhemmin ruokavalionsa muuttuneen haasteen myötä pysyvästi.
Vegaanihaasteen tilaaman kyselytutkimuksen toteutti Norstat Finland. Kyselyyn vastasi 1 104 Manner-Suomessa asuvaa 18–79-vuotiasta ihmistä tammikuussa 2026.